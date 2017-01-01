Порошенко поручил увеличить доплаты военным

Президент Украины Пётр Порошенко распорядился о повышении доплат находящимся на передовой военнослужащим.

Об этом сообщает Укринформ.

«Сегодня я дал поручение министру обороны поднять доплаты, которые получают военнослужащие, что находятся на первой линии — линии столкновения — до 6 тысяч гривен, а тем, которые находятся на 2-й линии, — до 2 тысяч 400 гривен», — сказал Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область.

По словам украинского лидера, государство должно мотивировать военнослужащих и тратить деньги налогоплательщиков на улучшение обороноспособности страны.