Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Порошенко поручил увеличить доплаты военным
Президент Украины Пётр Порошенко распорядился о повышении доплат находящимся на передовой военнослужащим.
Об этом сообщает Укринформ.
«Сегодня я дал поручение министру обороны поднять доплаты, которые получают военнослужащие, что находятся на первой линии — линии столкновения — до 6 тысяч гривен, а тем, которые находятся на 2-й линии, — до 2 тысяч 400 гривен», — сказал Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область.
По словам украинского лидера, государство должно мотивировать военнослужащих и тратить деньги налогоплательщиков на улучшение обороноспособности страны.
Оставить комментарий