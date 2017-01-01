Лукашенко поздравил граждан Белоруссии с Новым годом и пообещал отсутствие агрессии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем поздравлении пообещал отсутствие агрессии со стороны государства.

По его словам, в разных уголках планеты вспыхивают вооруженные конфликты, совершаются теракты, обостряются межнациональные и межконфессиональные войны.

«Сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия было непросто, но мы это сделали. Наши соседи, друзья, братские народы должны знать, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз», — цитирует заявление Лукашенко РИА Новости.

Он также заявил, что оборона отечества является священным долгом.