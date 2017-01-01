Лукашенко поздравил граждан Белоруссии с Новым годом и пообещал отсутствие агрессии
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Лукашенко поздравил граждан Белоруссии с Новым годом и пообещал отсутствие агрессии

Лукашенко поздравил граждан Белоруссии с Новым годом
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем поздравлении пообещал отсутствие агрессии со стороны государства.
По его словам, в разных уголках планеты вспыхивают вооруженные конфликты, совершаются теракты, обостряются межнациональные и межконфессиональные войны.
«Сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия было непросто, но мы это сделали. Наши соседи, друзья, братские народы должны знать, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз», — цитирует заявление Лукашенко РИА Новости.
Он также заявил, что оборона отечества является священным долгом.
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