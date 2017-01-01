ООН начинает работать при новом генсеке Антониу Гутерреше

ООН возглавил Антониу Гутерреш . В послужном списке девятого генерального секретаря всемирной организации работа премьер-министром Португалии, председателем Социалистического интернационала и верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

За пост главы всемирной организации в этом году боролись 13 человек, семь из которых — женщины. Гутерреш стал фаворитом гонки уже в июле, после первого раунда голосования Совета Безопасности , и своего лидерства не уступил за шесть отборочных этапов. В октябре его кандидатуру утвердила Генеральная Ассамблея ООН . В звании избранного генсека Гутерреш посетил ряд мировых столиц, в том числе — пятерки постоянных членов Совбеза — Лондон, Париж, Пекин, Вашингтон. В Москве он в ноябре провел встречи с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым . Гутерреш свободно говорит на португальском, английском, французском и испанском языках, а на встрече в Кремле по-русски поблагодарил Владимира Путина за поздравления по случаю избрания генсеком.

При том, что изначально были большие ожидания видеть во главе ООН представителя Восточной Европы или представительницу прекрасной половины человечества, а лучше — оба критерия сразу, лидерские качества Гутерреша и его международный опыт работы отмечали многие.

В первом после утверждения его кандидатуры ГА ООН интервью РИА Новости Гутерреш назвал себя человеком диалога и консенсуса и заявил, что намерен быть деликатным. "Генеральный секретарь ООН — не президент мира, это главное должностное лицо ООН, ответственное за эффективную работу ООН, за ответы на нужды людей, которых мы поддерживаем по всему миру. Также генеральный секретарь может предложить свои посреднические услуги. И это то, что я постараюсь сделать", — сказал он.

За плечами 67-летнего Гутерреша десять лет (с 2005 по 2015 годы) на посту верховного комиссара ООН по делам беженцев, семь лет во главе правительства Португалии (с 1995 по 2002 годы), с 1992 по 2005 годы — работа во всемирном объединении социал-демократических партий — Социалистическом интернационале, сначала сопредседателем Комитета по делам Африки и позднее – Комитета по вопросам развития, а затем — в качестве председателя Социнтерна.

Проблемой беженцев — одной из наиболее актуальных и сложных сегодня — Гутерреш занимался практически на всех общественных постах. Он основал португальский Совет по беженцам, и будучи членом Парламентской ассамблеи Совета Европы (в 1981-1983 годах) был избран председателем Комитета по вопросам демографии, миграции и беженцев. Говоря о людях, бежавших от конфликтов, или ищущих лучших возможностей, Гутерреш предпочтет избежать слова "проблема".

"Во многих случаях политики боятся говорить правду, боятся столкнуть своих граждан с реальностью сегодняшнего мира, в котором люди перемещаются и в котором миграция — часть решения проблем", — сказал Гутерреш в интервью РИА Новости в сентябре 2016 года, будучи тогда кандидатом на пост генсека.

Восьмой генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на церемонии назначения своего преемника назвал кандидатуру Гутерреша "прекрасным выбором для управления этой организацией". Пан Ги Мун также убежден, что пост генсека должен занимать человек, которому по-настоящему знакомо чувство сострадания. Это качество теперь уже бывший генсек выделил в характере своего преемника. В интервью РИА Новости, Гутерреш поделился воспоминаниями о посещении беженцев из Демократической Республики Конго и Сирии, назвав их самыми сложными для себя на посту Верховного комиссара ООН и в своей жизни в целом.

При этом во многом именно опыт работы с проблемами беженцев дает Гутеррешу право говорить о заработанной репутации и собственной беспристрастности. "Я могу сказать, что десять лет работал Верховным комиссаром по делам беженцев. Быть на этой должности — значит быть в центре всех политических кризисов в мире и иметь дело со всеми сторонами любого конфликта. Я искренне убежден, что я мог всегда удерживать ключевые ценности — беспристрастность, нейтральность, независимость. Я верю, что меня уважают различные стороны при всех обстоятельствах, потому что я никогда не был инструментом одних против других", — сказал он.

Очевидно, что эти качества будут важны в работе по сирийскому направлению — один из главных конфликтов в мировой повестке длится уже более пяти лет. Гутерреш уже заявил о намерении объединить мировых лидеров вокруг необходимости положить конец войне в Сирии. "Каковы бы ни были существующие между государствами-членами разногласия, разные взгляды, которые могут присутствовать, я думаю, что есть ценности превыше всего. Ценность мира в Сирии отвечает общей необходимости. И я надеюсь, что смогу объединить людей в этом понимании. В этой войне никто не выигрывает — все проигрывают. Это стало угрозой каждому в мире. Время положить конец этому нонсенсу", — заявил ранее избранный генсек ООН.

Новый генсек ООН убежден — для самой всемирной организации пришло время признать свои недостатки и изменить работу. "Вызовы сегодня превосходят наши способности ответить. ООН должна быть готова измениться", — отметил Гутерреш. Ранее он уже дал понять, что намерен бороться с бюрократией в ООН.

Также Гутерреш назвал одним из своих приоритетов на новой должности соблюдение гендерного равенства, в том числе в секретариате всемирной организации. Свои слова он подтвердил, сделав первые назначения в секретариат ООН. Своим заместителем Гутерреш назначит министра окружающей среды Нигерии Амину Мохамед, руководителем — Марию Рибейро Виотти из Бразилии. Также новый глава всемирной организации планирует создать должность специального политического советника, которую займет Кюнг Ва-Канг (экс-помощник восьмого генсека ООН по гуманитарным вопросам).

В последние годы ООН неоднократно подвергалась критике, в первую очередь, в связи с поведением миротворцев организации в разных странах и их обвинением в сексуальном насилии. С негативной оценкой организации выступил недавно и избранный президент США Дональд Трамп . Будущий президент страны, которая является главным донором в бюджет ООН, считает, что Организация объединенных наций не реализует свой потенциал, не решает проблемы в мире, а лишь порождает их.

Ранее же он сообщил в своем Twitter, что "все изменится после 20 января", когда он вступит в должность.

Гутерреш также может столкнуться с возможным решением Трампа о выходе США из нового соглашения по сдерживанию роста глобальной средней температуры ниже 2 градусов Цельсия. В ходе предвыборной гонки Дональд Трамп заявлял, что Парижское соглашение необходимо пересмотреть. По его мнению, шаги властей США в области экологии негативно отразились на энергетической отрасли страны. Кроме того, Трамп обещал, что в случае избрания вернет энергетикам страны рабочие места, включая угольную отрасль и сланцевую добычу. После избрания Трамп заявил, что пока не определился, выходить ли из Парижского соглашения.