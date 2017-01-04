Новый генсек ООН призвал не ждать от него чудес в решении глобальных проблем

Новый генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник призвал не ждать от него чудес в решении проблем, стоящих перед сообществом наций. В своем первом выступлении в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке он предупредил, что впереди у сообщества наций "очень трудное время", и подчеркнул необходимость коллективного решения глобальных проблем.

"Я думаю, что мы не должны питать иллюзий, - сказал Гутерриш на встрече с сотрудниками ООН. - Впереди нас ждет очень трудное время". По его словам, в мире растет число взаимосвязанных конфликтов, которые подпитывают глобальный терроризм, продолжается невиданный со времен Второй мировой войны кризис с беженцами. "Мы живем в мире, в котором проблемы стали глобальными и странам не решить их в одиночку", - отметил он, добавив, что международное сообщество должно осознать важность принципа многосторонних отношений.

Девятый генеральный секретарь констатировал, что ООН в ее нынешнем виде не в состоянии эффективно реагировать на глобальные вызовы. По его мнению, всемирной организации необходимы реформы, которые в том числе позволят избавиться от излишней бюрократии. Для этого, подчеркнул он, необходимы коллективные усилия как руководства ООН, так и ее государств-членов.

Как заявил Гутерриш, на него возлагают "огромные ожидания". "Я думаю, будет полезным сказать, что чудес не бывает, и я уверен, что я не волшебник. Единственный способ для нас достичь поставленных задач - это работать вместе, как одна команда и служить благородным целям, закрепленным в Уставе. Это ценности ООН, ценности, которые объединяют человечество", - указал административный глава организации.

Он сообщил, что 9 января проведет общее собрание сотрудников ООН, в ходе которого выслушает их предложения и жалобы, касающиеся работы организации. "Я очень заинтересован в том, чтобы вести с вами конструктивный диалог", - отметил Гутерриш.