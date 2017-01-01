Бенедикт Камбербэтч и Артур Конан Дойль оказались родственниками

Генеалогические исследования подчас преподносят презабавнейшие сюрпризы, а когда речь заходит о классовом обществе, безошибочные черты которого в Великобритании сохраняются до сих пор, в этих милых совпадениях видится определенная закономерность.

Совсем недавно, когда были найдены останки, по предположению ученых принадлежавшие королю Ричарду III, для установления личности было необходимо сравнение ДНК из безымянной могилы с генетическими данными потомков короля, живущих в наше время. Так мир узнал о родстве Ричарда III и Бенедикта Камбербэтча , которому, по иронии судьбы, довелось воплотить образ дальнего родственника в шекспировском "Генрихе VI" и "Ричарде III" в рамках телесериала "Пустая корона" (The Hollow Сrown).

Но на этом мистика не заканчивается. Как оказалось, Бенедикт Камбербэтч, мировая известность к которому пришла после блестящей игры в телесериале "Шерлок", - дальний родственник Артура Конана Дойля , автора бессмертных произведений о сыщике, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на сайт Ancestry.com.

Их общий предок - Джон Гонт, первый герцог Ланкастерский (1340-1399), четвертый сын короля Эдварда III и отец Генриха IV. Прозвище "Гонт" (свидетельствующее о месте его рождения - голландском Генте) закрепилось за ним благодаря творчеству все того же Уильяма Шекспира , который изобразил эту историческую личность в "Ричарде II". Таким образом, Джон Гонт был прадедом Дойля в 15-м колене, а Камбербэтча - в 17-м.

Как сообщается, на момент обнародования результатов в прессе актер не знал, к каким выводам пришли специалисты. По имеющимся данным известно, что инициатива по проведению экспертизы также не исходила от Бенедикта Камбербэтча.