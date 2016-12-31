СБ ООН принял резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии
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СБ ООН принял резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии

СБ ООН принял российскую резолюцию по Сирии
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Совет безопасности ООН принял резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии, предложенную Россией и Турцией, сообщает Reuters.
Ранее Россия направила в Совбез ООН резолюцию по продвижению перемирия в Сирии.
Президент России Владимир Путин 29 декабря сообщил, что сирийское правительство и представители оппозиции подписали документы по прекращению боевых действий. Были подписаны три документа: между сирийским правительством и вооруженной оппозицией на территории Сирии, комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, а также заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.
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