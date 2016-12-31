Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Порошенко вручил Маккейну «украинский наградной автомат»
Фото: Svyatoslav Tsegolko / Twitter
Украинский президент Петр Порошенко вместе с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт на линии разграничения в районе населенного пункта Широкино, сообщается на сайте главы Украины.
Лидер страны поздравил украинских военных с Новым годом и вручил им новогодние подарки. Американские делегаты также не остались без подарка – Порошенко выдал им наградное оружие.
«На передовой президент наградил сенатора Маккейна украинским оружием»,- написал пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в Twitter, а также опубликовал фото. На снимке украинский президент жмет руку Маккейну и держит в другой руке автомат.
Накануне Петр Порошенко встретился с делегацией сената США во главе с сенатором Джоном Маккейном. Глава Украины наградил Маккейна орденом Свободы, а также пригласил американцев посетить Донбасс.
Оставить комментарий