СМИ: Королеву Елизавету II чуть не застрелил охранник Букингемского дворца

Королеву Великобритании Елизавету II чуть не застрелил её собственный охранник, когда она вышла ночью прогуляться по Букингемскому дворцу, так как не могла заснуть. Об этом пишет газета Independent.

Как рассказал бывший караульный, однажды ночью он охранял внутреннюю территорию дворца, когда заметил фигуру в темноте в районе 3 часов ночи.

Он крикнул: «Кто это?». К его удивлению, это оказалась королева Елизавета II.

«Чёрт возьми, Ваше величество, я едва не подстрелил Вас», — воскликнул охранник.

Королева ответила, что в следующий раз предварительно позвонит, «чтобы ему не пришлось стрелять».

Когда именно произошёл инцидент, не уточняется.