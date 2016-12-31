В Китае после пожара на судне без вести пропали пять рыбаков

Пожар произошел на рыболовном судне в китайской провинции Шаньдун, пропали пять человек, сообщает в субботу Центральное телевидение Китая (CCTV).

По данным телеканала, инцидент произошел на пристани в городском округе Вэйхай. В момент пожара на судне находились 12 человек, семерых уже удалось спасти, они были направлены в больницу.

В настоящий момент ведутся поиски еще пяти рыбаков. Причина возгорания не сообщается.