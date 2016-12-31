Times назвала решение Путина не выдворять дипломатов США благосклонным жестом

Действия президента России Владимира Путина , отказавшегося выдворять американских дипломатов, стало благосклонным новогодним жестом. Такую оценку решению, принятому российским лидером после применения президентом США Бараком Обамой новых санкций в отношении Москвы, дала в субботу британская газета Times.

Издание отмечает, что "Владимир Путин заявил, что не будет никаких ответных мер против США" в связи с выдворением из страны 35 российских дипломатов, подчеркивая, что данный шаг является "благосклонным новогодним жестом, контрастирующим с последним мстительным ударом президента Барака Обамы".

"Предыдущие массовые выдворения дипломатов российским и западными государствами, случавшиеся во время холодной войны, сопровождались ответными мерами противоборствующей стороны. Мягкий ответ Владимира Путина стал сюрпризом после того, как российские чиновники спрогнозировали применение "зеркальных мер" в ответ на заявление Обамы о том, что дипломаты должны покинуть США в течение 72 часов", - добавляет газета.

Новые антироссийские санкции Вашингтона

В четверг администрация уходящего президента США Барака Обамы ввела новые антироссийские санкции, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ Генштаба ВС РФ , а также высшего руководства ГУ. Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Вашингтон связал эти шаги с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых действующая администрация обвиняет Россию.

Ответ российского президента

Президент РФ заявил, что действия США против России наносят ущерб не только двусторонним связям, но и миру в целом. "Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений, - сказал он. - Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народа".

Путин отметил, что по сложившейся международной практике у российской стороны есть все основания для адекватного ответа. "Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа ", - указал он.

Глава государства пояснил, что в ответ на санкции Вашингтона Россия не будет высылать дипломатов США из РФ. "Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать", - говорится в заявлении российского лидера.

Путин также отметил, что Россия не станет "запрещать семьям и детям (дипломатов) пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники". "Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль", - добавил российский лидер.