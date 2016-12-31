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Times назвала решение Путина не выдворять дипломатов США благосклонным жестом
Действия президента России Владимира Путина, отказавшегося выдворять американских дипломатов, стало благосклонным новогодним жестом. Такую оценку решению, принятому российским лидером после применения президентом США Бараком Обамой новых санкций в отношении Москвы, дала в субботу британская газета Times.
Издание отмечает, что "Владимир Путин заявил, что не будет никаких ответных мер против США" в связи с выдворением из страны 35 российских дипломатов, подчеркивая, что данный шаг является "благосклонным новогодним жестом, контрастирующим с последним мстительным ударом президента Барака Обамы".
"Предыдущие массовые выдворения дипломатов российским и западными государствами, случавшиеся во время холодной войны, сопровождались ответными мерами противоборствующей стороны. Мягкий ответ Владимира Путина стал сюрпризом после того, как российские чиновники спрогнозировали применение "зеркальных мер" в ответ на заявление Обамы о том, что дипломаты должны покинуть США в течение 72 часов", - добавляет газета.
Новые антироссийские санкции Вашингтона
В четверг администрация уходящего президента США Барака Обамы ввела новые антироссийские санкции, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, а также высшего руководства ГУ. Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Вашингтон связал эти шаги с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых действующая администрация обвиняет Россию.
Ответ российского президента
Президент РФ заявил, что действия США против России наносят ущерб не только двусторонним связям, но и миру в целом. "Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений, - сказал он. - Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народа".
Путин отметил, что по сложившейся международной практике у российской стороны есть все основания для адекватного ответа. "Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа", - указал он.
Глава государства пояснил, что в ответ на санкции Вашингтона Россия не будет высылать дипломатов США из РФ. "Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать", - говорится в заявлении российского лидера.
Путин также отметил, что Россия не станет "запрещать семьям и детям (дипломатов) пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники". "Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль", - добавил российский лидер.
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