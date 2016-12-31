Минюст решил вернуть на родину осужденного в России украинца за шпионаж

Министерство юстиции Украины решило вернуть в страну осужденного в России украинца Валентина Выговского за шпионаж для дальнейшего отбывания наказания на основании Конвенции о передаче осужденных лиц. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Минюст а.

"Соответствующие документы уже отправлены в Дарницкий районный суд города Киева с ходатайством о приведении приговора суда Российской Федерации, которым осужден Валентин Выговский, в соответствие с законодательством Украины", - отмечает ведомство. Минюст разъясняет, что "при наличии согласия всех сторон, должна состояться передача заключенного".

Ранее Министерство юстиции передало российской стороне документы для экстрадиции Выговского, который в 2014 году в РФ был обвинен в шпионаже. Он признал свою вину, указав, что собирал информацию о военных самолетах российского производства. Выговского осудили на 11 лет строгого режима.