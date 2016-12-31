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На Украине задержали 4 «сталкеров» при попытке попасть в зону отчуждения ЧАЭС
Украинские пограничники и сотрудники Национальной полиции Украины задержали четырех человек, которые пытались проникнуть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
По данным пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, нарушителями оказались жители Харьковской, Волынской и Киевской областей в возрасте от 23 до 30 лет. Они пытались попасть в охраняемую зону для экстремального туризма и отдыха.
В настоящий моменты задержанные доставлены в отделение полиции.
Ранее появились кадры с новым саркофагом над Чернобыльской АЭС.
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