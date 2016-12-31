Председатель КНР направил Путину телеграмму с новогодним поздравлением

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту РФ России Владимиру Путину поздравительное послание по случаю наступающего Нового года. Об этом сообщил МИД страны.

"От имени правительства КНР и китайского народа выражаю президенту России Владимиру Путину и российскому народу сердечные поздравления, а также наилучшие пожелания, - говорится в послании. - В 2016 году стороны отпраздновали 15-летие с момента подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, а также двадцатую годовщину установления партнерских отношений стратегического сотрудничества".

Председатель КНР отметил, что в уходящем году Россия и Китай "энергично развивали дружбу, укрепляли сотрудничество по многим направлениям и координировали свои действия в международных вопросах".

"Российско-китайские всеобъемлющие партнерские отношения стратегического сотрудничества способствуют укреплению мира на региональном и международном уровнях и являются важной стабилизирующей силой. В наступающем году я готов вместе с Вами рука об руку поддерживать тесное взаимодействие на высоком уровне, укреплять взаимное доверие", - заявил Си Цзиньпин.