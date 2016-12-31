В память о погибших в Ту-154 американцы спели гимн России

У входа в генконсульство РФ в Нью-Йорке прозвучал гимн России в память о погибших солистах Ансамбля Александрова в результате крушения российского военного борта Ту-154 25 декабря в небе над Сочи.

Исполнили его участники хора Шиллеровского института США. Выступление появилось в сети и доступно на канале Schiller Institute в YouTube. Помимо исполнения гимна, от имени главы института Хельги Цепп-Ларуш был опубликован текст с соболезнованиями.

«Ансамбль имени Александрова был выражением высших моральных ценностей России», — отметила Цепп-Ларуш.

Глава института также в своем послании выразила надежду, что ансамбль будет восстановлен. Все пришедшие прикрепили на одежду георгиевские ленточки, а также принесли к зданию российской дипмиссии цветы.