Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В память о погибших в Ту-154 американцы спели гимн России
Фото: Скриншот YouTube
У входа в генконсульство РФ в Нью-Йорке прозвучал гимн России в память о погибших солистах Ансамбля Александрова в результате крушения российского военного борта Ту-154 25 декабря в небе над Сочи.
Исполнили его участники хора Шиллеровского института США. Выступление появилось в сети и доступно на канале Schiller Institute в YouTube. Помимо исполнения гимна, от имени главы института Хельги Цепп-Ларуш был опубликован текст с соболезнованиями.
«Ансамбль имени Александрова был выражением высших моральных ценностей России», — отметила Цепп-Ларуш.
Глава института также в своем послании выразила надежду, что ансамбль будет восстановлен. Все пришедшие прикрепили на одежду георгиевские ленточки, а также принесли к зданию российской дипмиссии цветы.
Ту-154 Минобороны России, вылетел в Сирию из Сочи 25 декабря и через несколько минут потерпел крушение в Черном море. На борту находилось 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля песни и пляски имени Александрова.
Оставить комментарий