В Праге из-за угрозы теракта экстренно сел самолет

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Enter Air, следовавший по маршруту Лас-Пальмас — Варшава, совершил вынужденную посадку в аэропорту Праги. Причиной стали угрозы гражданина Польши взорвать воздушное судно. Передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

После посадки самолета мужчина был обезврежен и задержан полицейскими. Как уточняет издание, на борту лайнера находились 162 пассажира и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Основная часть пассажиров – граждане Польши. Все они были эвакуированы и размещены по гостиницам в Праге.

Сотрудники спецслужб провели тщательный осмотр борта на нахождение взрывчатых предметов.