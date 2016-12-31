WP: «Русские хакеры напали на электросети США»

Власти США заявили, что обнаружили вредоносную программу «российских хакеров» в системе электроэнергетической компании в штате Вермонт. Передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

По данным источников Washington Post в американской администрации, ранее ФБР предоставило энергетическим компаниям Green Mountain Power и Burlington Electric коды, которые приписало «российским хакерам».

Информация о времени обнаружения кодов и целях предполагаемых хакеров не сообщается. Как пишет Washington Post: «Проникновение может быть использовано как для нарушения работы коммунальных служб, так и в качестве теста со стороны русских того, могут ли они проникнуть в часть электро-энергетической системы».