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Все превратится в тыкву: Пан Ги Мун сравнил себя с Золушкой
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в шутку сравнил себя с Золушкой, комментируя свой уход с поста генерального секретаря ООН. Передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, во время своего выступления перед дипломатами ООН, Пан Ги Мун заявил, что чувствует себя "как Золушка, потому что завтра в полночь все изменится".
"Завтра ночью в канун Нового года я буду на церемонии опускания шара на Таймс-Сквер (ежегодная новогодняя церемония в центре Нью-Йорка — ред). Миллионы людей будут наблюдать, как я потеряю работу", - добавил генеральный секретарь ООН.
Пан Ги Мун покидает пост главы Организации объединенных наций (ООН) в субботу, 31 декабря. Данную должность он занимал в течение двух пятилетних сроков. На первый срок Пан Ги Мун был назначен в 2007 году, сменив на посту генерального секретаря ООН Кофи Аннана. До этого, с января 2004 года по декабрь 2006, Пан Ги Мун был главой МИД Южной Кореи.
1 января 2017 года новым генсеком ООН будет назначен португалец Антониу Гутерреш.
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