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Турция будет выделять на нужды ВС Украины по $3 млн в течение пяти лет
Анкара на протяжении ближайших пяти лет будет ежегодно выплачивать Киеву три миллиона долларов на нужды вооруженных сил Украины. Соответствующее соглашение стороны подписали в украинском посольстве в Турции. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Соглашение предусматривает выделение трех миллионов долларов США на ежегодной основе в течение пяти лет. Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд вооруженных сил Украины товаров военного и двойного назначения», — говорится в сообщении.
30 декабря между правительством Украины и правительством Турции был подписан договор о военно-финансовом сотрудничестве.
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