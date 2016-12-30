Турция будет выделять на нужды ВС Украины по $3 млн в течение пяти лет

Анкара на протяжении ближайших пяти лет будет ежегодно выплачивать Киеву три миллиона долларов на нужды вооруженных сил Украины. Соответствующее соглашение стороны подписали в украинском посольстве в Турции. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

«Соглашение предусматривает выделение трех миллионов долларов США на ежегодной основе в течение пяти лет. Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд вооруженных сил Украины товаров военного и двойного назначения», — говорится в сообщении.