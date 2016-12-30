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Порошенко наградил Маккейна орденом Свободы
Фото: Сайт президента Украины
Петр Порошенко вручил орден Свободы американскому сенатору от Республиканской партии Джону Маккейну. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
«Очень важно, что в этой борьбе и наш народ, и парламент, и правительство сражаются бок о бок с американским народом. Мы чувствуем эту надежную поддержку и помощь. Это очень важно в эти очень тяжелые дни для моей 45-миллионной страны», - заявил Порошенко.Сенатор Маккейн – сторонник поставок на Украину американского вооружения.
Кроме того, политик выступает против политики «перезагрузки» отношений с Россией. На Украине представитель Республиканской партии находится с официальным визитом.
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