Порошенко наградил Маккейна орденом Свободы

«Очень важно, что в этой борьбе и наш народ, и парламент, и правительство сражаются бок о бок с американским народом. Мы чувствуем эту надежную поддержку и помощь. Это очень важно в эти очень тяжелые дни для моей 45-миллионной страны», - заявил Порошенко.Сенатор Маккейн – сторонник поставок на Украину американского вооружения.

Кроме того, политик выступает против политики «перезагрузки» отношений с Россией. На Украине представитель Республиканской партии находится с официальным визитом.