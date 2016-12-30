Украина подаст на Россию в международный суд

Замглавы МИД Украины Вадим Пристайко заявил в интервью «Укринформу» , что Киев подготовил иск в международный суд против Москвы. Как сообщают Рамблер/новости, в иске идет речь о нарушении закона о дружбе.

«Есть так называемый большой Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. В нем написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд. Мы в течение года готовили соответствующий иск, теперь эта подготовка закончилась», - рассказал Пристайко.

Россия и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве 31 мая 1997 года. В октябре этого года в МИД России заявили, что Москва не будет денонсировать этот договор, потому что развитие дружеских связей между двумя странами и народами все еще в приоритете. В документе, среди прочего, говорится, что Украина и Россия должны обеспечить защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории.