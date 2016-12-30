В Киеве заявили о превосходстве украинских ракет над российскими

Депутат Верховной Рады , председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что украинское ракетное оружие превосходит российские аналоги. Об этом в пятницу, 30 декабря, он сказал в эфире украинского «5 канала».

«Я хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи! Я ответственно заявляю: мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться», — заявил Пашинский.

16 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов сообщил, что Киев пытается создать ракетные комплексы нового поколения, которые будут превосходить российские аналоги. «В ракетостроении сделан серьезный шаг вперед (...). Наша задача не только достигнуть стандартов НАТО , но, прежде всего, чтобы наше оружие было лучше российского», — сказал он.

1 декабря украинский президент Петр Порошенко объявил об успешных испытаниях зенитных ракет в рамках учений, проводимых вблизи Крыма. По его словам, цель маневров — быть готовыми к полномасштабному вторжению «агрессивного соседа». «Воздушные стрельбы происходят независимо от каких-либо заявлений, которые делает Москва», — подчеркнул глава государства. В тот же день состоялось 16 пусков украинских зенитных ракет, все они, по утверждению Киева, достигли целей.

В конце ноября Украина объявила некоторые участки пространства над Черным морем к западу от Крыма зоной ракетных стрельб, которые запланированы на 1 и 2 декабря. Россия выразила протест, а в Киеве заявили, что стрельбы будут проведены «исключительно в воздушном пространстве Украины» и осуществляться строго в соответствии с нормами международного права.