Повар Генконсульства в Сан-Франциско попал под санкции США

Среди выдворяемых из США дипломатов — шеф-повар российского генконсульства в Сан-Франциско с семьей, сообщило в своем аккаунте генконсульство в социальной сети Facebook.

"Одним из выдворяемых стал шеф-повар консульства, приехавший из исторического города Ярославль, профессиональный повар, чьим мастерством наслаждались сотни наших гостей на протяжении (последних) трех лет. Он уезжает со своей супругой и двухлетним сыном", — говорится в сообщении. Дипломаты, авторы публикации, называют заявление Вашингтона о том, что высылаемые лица являются разведчиками "странным и смешным".

"Мы больше не сможем угощать вас настоящей русской едой, но мы продолжим, хотя и ограниченным числом, делать все возможное для оказания поддержки российским и американским гражданам, останемся друзьями американцев для того, чтобы сблизить наши нации", — говорится в сообщении, опубликованном на английском языке.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ ФСБ , за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Секрет Фирмы рассказал, когда отменят санкции против России.