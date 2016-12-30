Высланные из США российские дипломаты не могут купить билеты в Москву

Российские дипломаты, которых американские власти решили выслать из страны, не могут купить билеты в Россию. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».

По словам информированного источника агентства, все билеты в Москву были раскуплены из-за Нового года, поэтому сотрудники дипмиссий вряд ли успеют покинуть Штаты за 72 часа.

Собеседник агентства отметил, что дипломатам придется добираться из Вашингтона в Нью-Йорк, где больше шансов найти свободное место на рейс в Москву. Скорее всего, им придется встретить Новый год в самолете.

В четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России за якобы совершенные Москвой кибератаки. По мнению американских властей, РФ с помощью хакеров вмешалась в выборы президента США. Под санкции попали несколько физических лиц, несколько организаций, а также ГРУ и ФСБ. Штаты также выдворили 35 российских дипломатов и закрыли две загородные резиденции посольства РФ в Нью-Йорке и Мэриленде. В руководстве США пояснили, что выдворение россиян также стало ответом на преследование американских дипломатов.

В Кремле эти действия назвали враждебными, а в МИД РФ пообещали подготовить ответные меры.