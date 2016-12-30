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Медведев назвал введенные Обамой санкции «антироссийской агонией»
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в своем твиттере выразил сожаления по поводу решения действующего президента США Барака Обамы ввести новые санкции против РФ. Об этом сообщают Рамблер/новости.
«Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP [англ. rest in peace - «покойся с миром»]», - написал Медведев.
Накануне Обама подписал указ о новых санкциях против России за якобы совершенные Москвой кибератаки. По мнению американских властей, РФ с помощью хакеров вмешалась в выборы президента США. Под санкции попали физические лица, организации, а также ГРУ и ФСБ. Кроме того, Штаты выдворили 35 российских дипломатов и закрыли две загородные резиденции посольства РФ в Нью-Йорке и Мэриленде.
В Кремле действия Вашингтона назвали актом «предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить». Российская сторона пообещала ответить на санкции США.
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