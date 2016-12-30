Медведев назвал введенные Обамой санкции «антироссийской агонией»

«Печально, что администрация Обамы , которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP [англ. rest in peace - «покойся с миром»]», - написал Медведев.

Накануне Обама подписал указ о новых санкциях против России за якобы совершенные Москвой кибератаки. По мнению американских властей, РФ с помощью хакеров вмешалась в выборы президента США. Под санкции попали физические лица, организации, а также ГРУ ФСБ . Кроме того, Штаты выдворили 35 российских дипломатов и закрыли две загородные резиденции посольства РФ в Нью-Йорке и Мэриленде.

В Кремле действия Вашингтона назвали актом «предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить». Российская сторона пообещала ответить на санкции США.