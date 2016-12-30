Бразильский полицейский признался в убийстве посла Греции

Бразильский полицейский признал свою вину в убийстве греческого поста Кириакоса Амиридиса. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство Reuters.

Как говорится в публикации, убийство сотрудник правоохранительных органов Рио-де-Жанейро организовал вместе со вдовой убитого, так как женщина находились в романтических отношениях с полицейским. На настоящий момент МИД Греции не прокомментировал эту информацию.

30 декабря тело пропавшего без вести тремя днями ранее посла было найдено в сгоревшем автомобиле в штате Рио-де-Жанейро в районе Нова-Игуасу. В должности руководителя дипломатической миссии Греции в Бразилии 59-летний Амиридис находился с начала 2016 года. До этого он работал послом страны в Ливии.