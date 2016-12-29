27-летнюю соратницу Саакашвили заподозрили в коррупции
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Рамблер/новости

27-летнюю соратницу Саакашвили заподозрили в коррупции

27-летнюю соратницу Саакашвили заподозрили в коррупции
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Председатель Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров заявил, что ГФС начала расследование в связи с фактами занижения цены товаров и другими нарушениями в отношении бывшей главы таможни Одесской области Юлии Марушевской, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Reuters.
По его словам, в течение нескольких недель после отставки Марушевской таможня увеличила свои доходы на 30 процентов, то есть на 300 миллионов гривен. В период с января по октябрь, Одесская таможня не выполнила план в семи из 10 месяцев в 2016 году.
Марушевская отвергла все обвинения. Она заявила, что следствие не имеет никакого смысла.
14 ноября чиновница подала заявление об отставке. По ее словам, реализация анонсированного украинскими властями проекта реформ зашла в тупик.
С июля Марушевская занимала пост заместителя Михаил Саакашвили. Он же и предложил ее кандидатуру на должность руководителя Южной региональной таможни в октябре 2015 года.
В мире Одесса
Михаил Саакашвили Роман Насиров
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