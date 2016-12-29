Трамп ответил на прощальные жесты Обамы

Оба высказывания Трампа стали доступны общественности практически в одно и то же время – ранним утром 29 декабря (по московскому времени).

Сначала он написал о том, что не доволен тем, как проходит передача власти. «Делаю все возможное, чтобы не обращать внимания на многочисленные подстрекательские заявления президента О. и на препятствия. Думал, что это будет гладкая передача власти, но нет!» - заявил Трамп.

Через пару часов Reuters опубликовало его словам об «очень приятном» разговоре с Обамой. Он [Обама] позвонил мне. Мы провели очень, очень хорошую беседу... в целом о вещах... это был очень, очень приятный звонок, и я на самом деле думаю, что мы обсудили многие вопросы по актуальной повестке», - рассказал Трамп, подчеркнув, что команды обоих лидеров «хорошо ладят» между собой, как и сами президенты.

Затем, по данным CNN , Трамп опроверг информацию из его собственного твита о том, что Обама создает трудности при передаче полномочий. Он заверил, что процесс проходит «очень, очень гладко».

Трамп официально вступит в должность президента США в конце января 2017 года. Его инаугурация назначена на 20 января.