NI: Россия не раскрыла Китаю секреты Су-35

Издание The National Interest заподозрило Китай в намерении скопировать двигатель российских истребителей Су-35, которые были поставлены в страну, сообщают Рамблер/новости.

В Китай доставили первую партию современных российских истребителей Су-35. Пока КНР получила только 4 истребителя, но согласно подписанному в ноябре 2015 года российско-китайскому контракту, Россия доставит еще 20 самолетов на сумму примерно 2 млрд долларов.

Издание считает, что главным мотивом при покупке Су-35 для Пекина могла стать возможность копирования технологий. Сейчас Китай разрабатывает собственные современные истребители-невидимки, но он существенно отстает в разработках реактивных двигателей. Ранее Москва и Пекин подписали соглашение о защите интеллектуальной собственности, в рамках которого истребитель должен быть защищен от нелицензированного копирования. Однако, по данным издания, Россия понимает, что соглашение может оказаться бессмысленным.

По словам российских экспертов, скопировать этот двигатель практически невозможно. К тому же китайская версия Су-35 будет отличаться от той, что используется в ВВС России.