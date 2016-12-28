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Стала известна дата объявления США новых антироссийских санкций
Американские СМИ узнали дату, когда президент США Барак Обама заявит о новых санкциях Вашингтона в отношении России в связи с предполагаемой причастностью российских властей к хакерским атакам на государственные структуры Соединенных Штатов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на CNN. По данным СМИ, Вашингтон объявит о введении санкций против Москвы в четверг 29 декабря.
Журналисты телеканала, ссылаясь на источник в администрации Обамы, заявили, что речь идет о расширении уже существующих санкций и мерах дипломатического характера. Также, по информации CNN, Белый дом примет «тайные меры», о которых широкую публику не поставят в известность. Власти США неоднократно выступали с обвинениями в адрес Москвы в связи с хакерскими атаками на серверы Демократической партии во время предвыборной гонки. Нынешняя администрация Белого дома утверждает, что в Кремле организовали атаки с целью вмешаться в избирательный процесс и повлиять на избрание президентом кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Однако каких-либо доказательств причастности российских властей к атакам представлено не было. В Кремле подобные обвинения назвали «абсолютно голословными». Трамп назвал обвинения «смехотворными». В июле 2016 года неизвестные хакеры вскрыли электронную почту Демократической партии, в результате чего в сеть утекла переписка между членами организации. В частности, стало известно о преференциях комитета партии, который обязан сохранять нейтральность, Хиллари Клинтон, а не ее сопернику Берни Сандерсу. 8 ноября на президентских выборах США победу одержал Дональд Трамп. 20 января политик вступит в должность главы Соединенных Штатов.
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