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Американцы назвали самых уважаемых людей своей страны
Уходящий президент США Барак Обама и проигравший кандидат на пост главы государства Хиллари Клинтон продолжают оставаться наиболее уважаемыми людьми в США, свидетельствуют данные опроса компании Gallup по итогам 2016 года.
Опрос проводился с 7 по 11 декабря.
Обама, полномочия которого истекают менее чем через месяц, получил 22% голосов опрошенных, имя избранного президента Дональда Трампа назвали только 15% респондентов. Обама возглавил "мужскую часть" списка девятый раз подряд.
В десятку рейтинга наиболее уважаемых "джентльменов" также вошли папа Римский Франциск, политик-демократ Берни Сандерс, израильский премьер Биньямин Нетаньяху, Далай-лама и другие.
Клинтон возглавила "женскую часть" списка в 21-й раз, причем в 15-й раз подряд. Экс-госсекретаря упомянули 12% опрошенных. На втором месте Мишель Обама, которая остается первой леди США до 20 января, на третьем – канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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