Трамп обвинил Обаму в препятствовании при передаче власти

«Стараюсь не обращать внимания на многочисленные провокационные заявления президента О (Обамы – прим. Рамблер/новости) и на препятствия. Думал, что будет гладкая передача власти, но нет!» — написал Трамп.

В ходе избирательной кампании Барак Обама неоднократно выступал с критикой в адрес Дональда Трампа, однако, после победы представителя Республиканской партии , пообещал «всяческое содействие в передаче власти». После 8 ноября политики несколько раз общались по телефону. Нынешняя администрация Белого дома выражала недовольство телефонными переговорами избранного главы США с лидерами иностранных государств без согласования с Госдепом . Дональд Трамп одержал победу на выборах 8 ноября. 20 января 2017 года Дональд Трамп вступит в должность.