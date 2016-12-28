Трамп обвинил Обаму в препятствовании при передаче власти
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Рамблер/новости

Трамп обвинил Обаму в препятствовании при передаче власти

Трамп обвинил Обаму в препятствовании при передаче власти
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Американский президент Барак Обама создает «многочисленные препятствия» при передаче власти. Такое заявление сделал избранный президент США Дональд Трамп. Слова политика передают Рамблер/новости со ссылкой на его аккаунт в Twitter.
«Стараюсь не обращать внимания на многочисленные провокационные заявления президента О (Обамы – прим. Рамблер/новости) и на препятствия. Думал, что будет гладкая передача власти, но нет!» — написал Трамп.
В ходе избирательной кампании Барак Обама неоднократно выступал с критикой в адрес Дональда Трампа, однако, после победы представителя Республиканской партии, пообещал «всяческое содействие в передаче власти». После 8 ноября политики несколько раз общались по телефону. Нынешняя администрация Белого дома выражала недовольство телефонными переговорами избранного главы США с лидерами иностранных государств без согласования с Госдепом. Дональд Трамп одержал победу на выборах 8 ноября. 20 января 2017 года Дональд Трамп вступит в должность.
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