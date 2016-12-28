Украинцы выбрали главное политическое событие года

Проведение военной операции в Донбассе 14% украинских граждан назвали главным политическим событием года в стране. Такие данные приводит фонд «Демократические инициативы». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

В тройку главных событий года, по мнению граждан Украины, также вошли повышение коммунальных услуг (8,5% респондентов) и введение электронных деклараций украинских политиков (8%). При этом почти треть участников социологического опроса не смогли назвать ни одного события. Согласно исследованию, 75% украинцев считают необходимость урегулирования кризиса в Донбассе главной проблемой Украины, 56% граждан страны считают важнейшей проблемой необходимость снижения тарифов на ЖКХ. Опрошенные также назвали проблемами необходимость стимулирования экономики (48%), недостаточную борьбу с коррупцией (46%) и необходимость повышения зарплат и пенсий (42%).

Выборы президента Соединенных Штатов 37% граждан Украины назвали главным политическим событием года в мире. Российскую военную антитеррористическую операцию в Сирии важнейшим мировым событием года назвали 11,5% украинцев. Социологический опрос проходил во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных киевским властям районов Донецкой и Луганской областей, с 16 по 20 декабря. В исследовании участвовали 2018 человек старше 18 лет.