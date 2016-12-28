Боеприпасы из США, Германии и Болгарии найдены в Алеппо

Командир группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ Иван Громов рассказал, что российские саперы нашли в сирийском Алеппо боеприпасы, произведенные в США, Германии и Болгарии. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

По словам Громова, в частности, саперы обнаружили иностранные боеприпасы для крупнокалиберного стрелкового оружия и реактивные снаряды для установок «Град».

Кроме того, в одной из штаб-квартир боевиков были найдены минометные снаряды 122-миллиметрового калибра, снаряды для реактивных систем залпового огня, гранатометы, ручные гранаты и снаряды для гаубиц. Этих запасов хватило бы на целый батальон, отметил Громов.

В середине декабря болгарские журналисты обнаружили в восточном Алеппо склад с боеприпасами террористической организации «Фронт ан-Нусра» (запрещена в РФ). К боеприпасам были приклеены этикетки с надписью VMZ - это аббревиатура болгарского предприятия «Вазовскиe машиностроительные заводы».

В руках боевиков оказались произведенные в Болгарии 122-милиметровые ракеты для реактивных систем залпового огня «Град», 73-миллиметровые снаряды для противотанковых орудий и 40-миллиметровые выстрелы к РПГ. Боеприпасы были подготовлены к вывозу из Болгарии в июле 2015 года, а покинули страну в прошлом октябре. Как они попали в Сирию, пока неизвестно.