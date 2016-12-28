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Порошенко собирается на встречу с Трампом на "конкретный" разговор
Фото: Сайт президента Украины
Администрация президента Украины Петра Порошенко готовит его визит в США для встречи с избранным президентом США Дональном Трампом, заявил заместитель главы Администрации украинского лидера Константин Елисеев.
Он подчеркнул, что "конкретный" разговор Порошенко с американским лидером состоится уже после церемонии инаугурации. Поэтому визит готовится в феврале 2017 года, точная дата пока уточняется.
Елисеев отметил, что разговор президентов Украины и США прошел вполне "успешно". Хотя бы потому, что просто состоялся. По мнению Елисеева, Трамп готов выстраивать двусторонние отношения с Украиной.
Инаугурация Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января 2017 года.
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