Порошенко собирается на встречу с Трампом на "конкретный" разговор

Администрация президента Украины Петра Порошенко готовит его визит в США для встречи с избранным президентом США Дональном Трампом, заявил заместитель главы Администрации украинского лидера Константин Елисеев.

Он подчеркнул, что "конкретный" разговор Порошенко с американским лидером состоится уже после церемонии инаугурации. Поэтому визит готовится в феврале 2017 года, точная дата пока уточняется.

Елисеев отметил, что разговор президентов Украины и США прошел вполне "успешно". Хотя бы потому, что просто состоялся. По мнению Елисеева, Трамп готов выстраивать двусторонние отношения с Украиной.

Инаугурация Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января 2017 года.