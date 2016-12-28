Трамп: "В поражении Клинтон виноват Обама"
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Рамблер/новости

Трамп: "В поражении Клинтон виноват Обама"

Трамп: «В поражении Клинтон виноват Обама»
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Избранный президент США Дональд Трамп назвал нынешнего главу Белого дома Барака Обаму отчасти виновным в провальной предвыборной кампании экс-кандидата Хиллари Клинтон. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Известия.
На своей странице в Twitter республиканец написал: «Президент Обама вел кампанию очень старательно в крайне важных колеблющихся штатах. И он проиграл».
Трамп также высказал мнение, что его программа больше импонировала избирателям, желающим сделать США великими.
Избранный президент США напомнил, как Обама неоднократно лично принимал участие в избирательной кампанию Клинтон. Но, по мнению республиканца, американский лидер делал это в тех штатах, где никто из кандидатов не имел перевеса.
Трамп станет 45-ым президентом США. Его инаугурация назначена на 20 января.
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