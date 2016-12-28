Трамп: «В поражении Клинтон виноват Обама»

На своей странице в Twitter республиканец написал: «Президент Обама вел кампанию очень старательно в крайне важных колеблющихся штатах. И он проиграл».

Трамп также высказал мнение, что его программа больше импонировала избирателям, желающим сделать США великими.

Избранный президент США напомнил, как Обама неоднократно лично принимал участие в избирательной кампанию Клинтон. Но, по мнению республиканца, американский лидер делал это в тех штатах, где никто из кандидатов не имел перевеса.

Трамп станет 45-ым президентом США. Его инаугурация назначена на 20 января.