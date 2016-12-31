В США заявили о кибератаке на электросети с помощью "кода русских хакеров"

Власти США сообщили об обнаружении приписываемой "российским хакерам" вредоносной программы в системе электроэнергетической компании в штате Вермонт, пишет Washington Post в пятницу со ссылкой на источники в американской администрации.

По ее данным, код, который в Вашингтоне приписывают "российским хакерам", был обнаружен в одной из энергетических сетей в штате Вермонт. Сообщается, что ранее сотрудники ФБР предоставили руководству ключевых коммунальных компаний страны коды, которые приписываются "российским хакерам" и компания в Вермонте обнаружила их в своей системе. Издание уточняет, что в штате действуют лишь две энергетические компании: Green Mountain Power и Burlington Electric.

Время обнаружения вредоносных кодов не называется, источник также не располагает информацией о "намерениях" потенциальных хакеров. По информации издания, "русские не использовали код для нарушения работы системы", однако сам факт получения доступа к энергосети страны является серьезной угрозой национальной безопасности.

"Проникновение может быть использовано как для нарушения работы коммунальных служб, но и в качестве теста со стороны русских того, могут ли они проникнуть в часть электро-энергетической системы", — пишет издание.