В Нью-Йорке из башни Trump Tower полиция эвакуировала людей
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В Нью-Йорке из башни Trump Tower полиция эвакуировала людей

В Нью-Йорке из башни Trump Tower эвакуировали людей
Фото:
Полиция эвакуировала часть башни Trump Tower в Нью-Йорке после обнаружении в здании подозрительного предмета, передает телеканал CBS.
"Часть здания была эвакуирована", — приводит телеканал сообщение полиции. Помимо полиции на место прибыли пожарные автомобили.
Согласно данным СМИ, в момент эвакуации избранного президента США Дональда Трампа в здании не было.
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