В Нью-Йорке из башни Trump Tower полиция эвакуировала людей

Полиция эвакуировала часть башни Trump Tower в Нью-Йорке после обнаружении в здании подозрительного предмета, передает телеканал CBS.

"Часть здания была эвакуирована", — приводит телеканал сообщение полиции. Помимо полиции на место прибыли пожарные автомобили.