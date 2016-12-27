Киев: депутат Госдумы РФ дал показания по делу о госизмене Януковича

«Могу подтвердить слова Руслана Кравченко, одним из свидетелей, который дал очень важные показания, является бывший депутат Госдумы России, который давал показания о влиянии подписанного письма-призыва к Путину ввести войска в Украину, решения Государственной думы об использовании Вооруженных сил России за рубежом», — заявил Луценко.

Эти показания, как отметил прокурор, будут положены в основу будущего обвинения Януковичу. По мнению Луценко, «следствие и суд будут быстрыми и справедливыми».

Судебный процесс против бывшего президента Украины начнется в 2017 году. Адвокат Януковича Виталий Сердюк ранее вернул в Генпрокуратуру Украины уведомление о подозрении в госизмене.

В ноябре 2016 года Юрий Луценко предъявил экс-президенту страны Виктору Януковичу обвинения в государственной измене, развязывании войны, нарушении конституции и в пособничестве российским властям с целью изменить границы Украины. По мнению генпрокурора, Янукович причинил ущерб государству на сумму в 1 триллион 80 миллиардов гривен. Все обвинение строится на факте обращения бывшего президента Украины к российским властям, в котором он просит Москву ввести российские вооруженные силы на территорию страны для восстановления мира.