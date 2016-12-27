Ющенко счел Достоевского и Репина представителями «украинской цивилизации»

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Достоевский, Чайковский и Репин были украинцами. Свое заявление политик сделал во время встречи со студентами Киевского университета культуры. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

«Важно иметь свой национальный Лувр и сказать, что Репин — репа – это украинский художник, а Чайковский — чайка – это украинский композитор, что Достоевский – это украинский писатель. И в этот ряд можно включить еще тысячи фамилий», — заявил Ющенко.

Также в своей речи Ющенко отметил, что «уникальная украинская цивилизация» подарила миру множество шедевров. Он выделил Трипольскую археологическую культуру, относящуюся к 5 тысячелетию до нашей эры, к образчикам украинской цивилизации. Русский язык, по мнению Ющенко, также принадлежит украинской цивилизации и вне ее «не имеет какой-либо ценности».

Ранее заслуженный деятель искусств Украины Игорь Курылив заявил, что Бетховен использовал в качестве основы к своим квартетам украинские народные мелодии.