Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Эрдоган: есть доказательства поддержки ИГ коалицией США
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что владеет доказательствами того, что международная коалиция во главе с США поддерживала боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Сирии. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
В своем заявлении Эрдоган подчеркнул, что американские власти не выполняют своих обязательств по борьбе с террористами.
Гражданская война в Сирии продолжается с марта 2011 года. В вооруженном конфликте участвуют правительственная армия арабской республики, так называемая вооруженная оппозиция и различные террористические группировки. США вместе с другими западными странами проводят в стране военную операцию с 2014 года. Коалиция действует без согласия Дамаска, в отличие от российских Воздушно-космических сил (ВКС), приглашенных властями страны. Российские ВКС наносят удары по позициям террористов с сентября 2015 года.
Оставить комментарий