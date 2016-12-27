Эрдоган: есть доказательства поддержки ИГ коалицией США

В своем заявлении Эрдоган подчеркнул, что американские власти не выполняют своих обязательств по борьбе с террористами.

Гражданская война в Сирии продолжается с марта 2011 года. В вооруженном конфликте участвуют правительственная армия арабской республики, так называемая вооруженная оппозиция и различные террористические группировки. США вместе с другими западными странами проводят в стране военную операцию с 2014 года. Коалиция действует без согласия Дамаска, в отличие от российских Воздушно-космических сил (ВКС), приглашенных властями страны. Российские ВКС наносят удары по позициям террористов с сентября 2015 года.