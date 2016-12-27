Турчинов предрек скорый захват Донбасса

Александр Турчинов заявил, что в 2017 году украинские вооруженные силы (ВСУ) кардинально переломят ситуацию в Донбассе. Заявление секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины сделал в ходе визита на базу Нацгвардии в Киевской области. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

«Метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию. Я убежден, что 2017 год станет переломным в этом вопросе», — заявил Турчинов.

Также руководитель ведомства отметил, что в 2016 году «ВСУ улучшили свои позиции», а «враг понес очень серьезные потери». Также Турчинов отметил, что в этом году Украина впервые не лишилась «ни одного метра своей земли».

Министр по вопросам оккупированных территорий правительства Украины Георгий Тука 11 ноября заявил, что киевским властям удастся вернуть под свой контроль Донбасс и Крым «без выстрелов».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Конфликт на юго-востоке Украины начался, когда жители Луганской и Донецкой области начали организовывать массовые акции протеста в связи с государственным переворотом в Киеве. Новые власти Украины объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). В результате вооруженного конфликта между украинскими военнослужащими и ополченцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, по данным Организации объединенных наций (ООН), погибли порядка 10 тысяч человек.