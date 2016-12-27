Тимошенко сравнила украинцев с папуасами

Юлия Тимошенко назвала граждан Украины «папуасами», так как, по мнению главы партии «Батькивщина», экономика страны «становится все проще и архаичнее». Ее слова передают Рамблер/новости со ссылкой на видео выступления политика, опубликованного на YouTube.

«Сегодня мы, как папуасы, торгуем сырьем — зерном, подсолнухами, кукурузой, рапсом, пшеницей. И мы получаем несчастные 18 миллиардов долларов от торговли на экспорт. Италия, которая отказалась от торговли сырьем, а продает спагетти, пиццу, печенье, другие вещи, то есть продукты, она с гектара земли получает в 10 раз больше доходов», — заявила Тимошенко.

14 ноября Тимошенко призвала украинцев выходить в центр Киева на бессрочные акции протеста в связи с тем, что «президент и Национальный банк Украины стали опорой коррупции». Ряд СМИ также сообщили о том, что глава «Батькивщины» готовит новую волну массовых протестов, для которой, по информации источников изданий, были закуплены от 300 до 500 палаток.