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Обама: дипломаты США подвергаются преследованию в Москве
Действующий президент США Барак Обама заявил, что представители американской дипмиссии в Москве "подвергаются преследованию" со стороны российских спецслужб. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
"За последний год наши дипломаты подвергались недопустимому уровню преследования в Москве со стороны российских спецслужб и полицией. Такие действия имеют последствия", - говорится в распространенном сегодня заявлении Белого дома.
Американский лидер также призвал всех жителей США "опасаться действий России", так как распоряжение о вмешательстве в президентские выборы в стране было отдано "на самом высоком уровне российского правительства".
Ранее Барак Обама заявил, что причиной введения новых санкций в отношении Москвы является вмешательство России в американские президентские выборы.
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