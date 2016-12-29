Обама: дипломаты США подвергаются преследованию в Москве

Действующий президент США Барак Обама заявил, что представители американской дипмиссии в Москве "подвергаются преследованию" со стороны российских спецслужб. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"За последний год наши дипломаты подвергались недопустимому уровню преследования в Москве со стороны российских спецслужб и полицией. Такие действия имеют последствия", - говорится в распространенном сегодня заявлении Белого дома.

Американский лидер также призвал всех жителей США "опасаться действий России", так как распоряжение о вмешательстве в президентские выборы в стране было отдано "на самом высоком уровне российского правительства ".

Ранее Барак Обама заявил, что причиной введения новых санкций в отношении Москвы является вмешательство России в американские президентские выборы.