Тимошенко сравнила украинцев с папуасами

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что экономика Украины становится все проще и архаичнее. Об этом во вторник, 27 декабря, она сказала в интервью телеканалу NewsOne, видео выступления доступно на YouTube (с 19 минуты).

«Сегодня мы, как папуасы, торгуем сырьем — зерном, подсолнухами, кукурузой, рапсом, пшеницей. И мы получаем несчастные 18 миллиардов долларов от торговли на экспорт. Италия, которая отказалась от торговли сырьем, а продает спагетти, пиццу, печенье, другие вещи, то есть, продукты, она с гектара земли получает в десять раз больше доходов», — заявила Тимошенко.

1 декабря лидер «Батькивщины» сообщила, что президент Украины Петр Порошенко готов оставить пост главы государства. По ее словам, украинский лидер «стремится как можно больше заработать за оставшееся время». «Кроме того, ему нужны определенные гарантии на то время, когда он будет отстранен от власти», — считает она.

14 ноября Тимошенко позвала украинцев на бессрочные акции протеста в центре Киева. Президента страны и Национальный банк она назвала опорой коррупции.

В конце сентября СМИ сообщили, что лидер «Батькивщины» готовит новый Майдан в Киеве. По информации журналистов, главным поводом для протестов станут высокие тарифы на коммунальные услуги. Отмечалось, что общественные организации закупили от 300 до 500 палаток для дальнейшего использования в массовых акциях.