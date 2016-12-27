Сотрудничество с Украиной предложили наладить путем «мягкой силы»

По его мнению, в первую очередь нужно наладить взаимодействие в научной сфере. «Нам нужно усилить использование «мягкой силы» - через Россотрудничество, через «Русский мир», - заявил Кондрашин.

Он отметил, что сейчас Москва предлагает Киеву только взаимодействие в сфере культуры. Сенатор призвал проводить на Украине «активную наступательную идеологическую работу» и «укреплять позитивный образ России».

В начале июля националисты из партии «Свобода» сорвали запланированную в здании Россотрудничества презентацию книги украинского историка Петра Толочко «Откуда пошла Русская земля», а в конце августа украинские радикалы забросали дымовыми шашками здание Россотрудничества в Киеве.