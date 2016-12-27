Эрдоган помог кинозвезде жениться на Мисс Арабского Мира

Турецкий президент встретился с Йылдырымом и его возлюбленной марокканской королевой красоты, актрисой и моделью Имане Эльбани в аэропорту в Анкаре. Пара рассказала президенту, что они обручились, но традиционной церемонии сватовства не было.

В ответ Эрдоган связался отцом девушки с помощью FaceTime и попросил руки его дочери для Йыдырыма. Семья девушки ответила согласием.