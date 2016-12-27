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Эрдоган помог кинозвезде жениться на Мисс Арабского Мира
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал сватом турецкого актера кино и сериалов Мурата Йылдырыма, свадьба которого состоялась в воскресенье, 25 декабря, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Российскую газету».
Турецкий президент встретился с Йылдырымом и его возлюбленной марокканской королевой красоты, актрисой и моделью Имане Эльбани в аэропорту в Анкаре. Пара рассказала президенту, что они обручились, но традиционной церемонии сватовства не было.
В ответ Эрдоган связался отцом девушки с помощью FaceTime и попросил руки его дочери для Йыдырыма. Семья девушки ответила согласием.
Пышная свадебная церемония состоялась в минувшие выходные в Стамбуле. Среди звездных гостей были актриса Мерьем Узерли, футболист Арда Туран и другие знаменитости.
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