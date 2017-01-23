WikiLeaks объявил о поиске налоговой декларации Дональда Трампа

Проект WikiLeaks предложил осведомленным пользователям помочь сайту в поиске налоговой декларации Дональда Трампа с целью ее публкации в интернете. Об этом [сообщается](https://twitter.com/wikileaks/status/823212055322853382) в твиттере организации.

«Советник Трампа Келин Коннуэй завяила сегодня, что Трамп не опубликует свою налоговую декларацию. Пришлите ее на wikileals.org/#submit. Мы опубликуем ее», — говорится в твите проекта.

Петиция с требованием опубликовать налоговую декларацию Дональда Трампа была опубликована первой после перезапуска сайта Белого дома. Уже 21 января она [собрала](https://rns.online/finance/Petitsiya-s-trebovaniem-opublikovat-nalogovuyu-deklaratsiyu-Trampa-nabrala-bolee-100-tis-podpisei-2017-01-21/) более 100 тыс. подписей, по состоянию на 22 января ее поддержали более 220 тыс. человек. Позднее советник президента Келин Коннуэй заявила, что президент Трамп не будет публиковать свою декларацию, так как «людям нет дела» до нее.