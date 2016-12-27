Трамп анонсировал планы реформирования ООН

«Организация Объединенных Наций имеет большой потенциал, но сейчас это просто клуб для людей, где они могут собраться вместе, поговорить и хорошо провести время. Так грустно!» - написал Трамп в своем блоге.

Ранее Трамп уже давал понять, что попытается внести изменения в работу всемирной организации после вступления в должность. В декабре избранный президент США опубликовал твит: «Что касается ООН, все будет иначе после 20 января».

Также Трамп раскритиковал принятие в Совбезе ООН резолюции, осуждающей строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Он призывал действующую администрацию США заблокировать принятие документа.

Еще в ходе предвыборной кампании в ООН Трампа называли опасным кандидатом в президенты США.