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Трамп анонсировал планы реформирования ООН
Избранный президент США Дональд Трамп назвал Организацию Объединенных Наций клубом, где люди собираются поговорить и хорошо провести время, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Twitter политика.
«Организация Объединенных Наций имеет большой потенциал, но сейчас это просто клуб для людей, где они могут собраться вместе, поговорить и хорошо провести время. Так грустно!» - написал Трамп в своем блоге.
Ранее Трамп уже давал понять, что попытается внести изменения в работу всемирной организации после вступления в должность. В декабре избранный президент США опубликовал твит: «Что касается ООН, все будет иначе после 20 января».
Также Трамп раскритиковал принятие в Совбезе ООН резолюции, осуждающей строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Он призывал действующую администрацию США заблокировать принятие документа.
Еще в ходе предвыборной кампании в ООН Трампа называли опасным кандидатом в президенты США.
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