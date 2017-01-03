Часть сирийской оппозиции отказалась от участия в мирных переговорах в Астане

Около десяти сирийских оппозиционных групп заявили, что замораживают подготовку к переговорам в Астане, запланированным на конец января. Причиной они назвали продолжающиеся нарушения перемирия со стороны Дамаска. «Режим и его союзники продолжили стрелять и совершили множество крупных нарушений»,— приводит Reuters заявление повстанцев.

Напомним, 29 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии. Владимир Путин рассказал, что были подписаны три документа: между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня, комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня и заявление о готовности к началу мирных переговоров.