Часть сирийской оппозиции отказалась от участия в мирных переговорах в Астане
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Часть сирийской оппозиции отказалась от участия в мирных переговорах в Астане

Оппозиция Сирии заморозила подготовку к переговорам в Астане
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Около десяти сирийских оппозиционных групп заявили, что замораживают подготовку к переговорам в Астане, запланированным на конец января. Причиной они назвали продолжающиеся нарушения перемирия со стороны Дамаска. «Режим и его союзники продолжили стрелять и совершили множество крупных нарушений»,— приводит Reuters заявление повстанцев.
Напомним, 29 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии. Владимир Путин рассказал, что были подписаны три документа: между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня, комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня и заявление о готовности к началу мирных переговоров.
Напомним, о подготовке соглашения между Дамаском и отрядами оппозиции, гарантами которого могут выступить Москва и Анкара, ранее сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. В случае установления перемирия противоборствующие стороны смогут перейти к следующему этапу: политическим консультациям о послевоенном устройстве Сирии.
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