Трамп заявил о наличии у НАТО ряда проблем

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что НАТО является устаревшей организацией. Такое мнение он высказал в интервью газетам Times и Bild.

«Я уже давно говорю, что у НАТО есть проблемы. Первое — она устаревшая, потому что была спроектирована много-много лет назад», — отметил Трамп. «Два — страны больше не платят то, что должны платить», — продолжил он.

Трамп уточнил, что сейчас лишь пять стран — членов НАТО тратят на оборону столько, сколько нужно. В их числе он назвал Великобританию.

При этом, по признанию Трампа, несмотря на все это, НАТО для него «очень важна».

Еще в ходе предвыборной кампании, 3 апреля, Трамп допустил распад Североатлантического альянса и назвал его устаревшим. Он сказал, что если союзники не начнут платить, то должны покинуть организацию. «И если НАТО распадется, то так тому и быть», — подытожил республиканец.

Трамп был избран президентом США 8 ноября 2016 года, его инаугурация пройдет 20 января.